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Приезжал на детскую площадку на велосипеде и приставал к мальчикам. 70-летнего педофила задержали в Минске

15 октября 2020 07:02
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Новости Беларуси. Приезжал на детскую площадку на велосипеде и приставал к несовершеннолетним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске задержали 70-летнего педофила.

В середине сентября в милицию обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его сыновьям на улице приставал пожилой мужчина. В ходе проверки информация подтвердилась. Как установило следствие, с июня по сентябрь 2020 года пенсионер не менее семи раз приезжал на детскую площадку. Под предлогом того, чтобы покататься на велосипеде или самостоятельно сделать лук, уводил мальчиков в укромное место, где совершал действия сексуального характера.

Приезжал на детскую площадку на велосипеде и приставал к мальчикам. 70-летнего педофила задержали в Минске-1

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси:  
Сотрудники милиции установили личность данного мужчины. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних житель города Минска 1950 года рождения.

Материалы проверки переданы в Первомайский районный отдел Следственного комитета города Минска для дачи правовой оценки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.  

В очередной раз хочу обратиться к родителям. Пожалуйста, будьте внимательны, смотрите за своими детьми, где и с кем они общаются, в том числе на улице и в интернете. Нам нужна ваша помощь, чтобы не допустить, а если случилось – раскрыть преступления сексуального характера в отношении детей.  

Приезжал на детскую площадку на велосипеде и приставал к мальчикам. 70-летнего педофила задержали в Минске-4

По предварительным данным, от действий педофила пострадали минимум пять мальчиков, самому младшему – всего пять лет. Состояние пострадавших от насилия опасения не вызывает, с ними работают специалисты.  

# Педофилия # происшествия # Дмитрий Цаюн # Фотофакт

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