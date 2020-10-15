Приезжал на детскую площадку на велосипеде и приставал к мальчикам. 70-летнего педофила задержали в Минске

Новости Беларуси. Приезжал на детскую площадку на велосипеде и приставал к несовершеннолетним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске задержали 70-летнего педофила.

В середине сентября в милицию обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его сыновьям на улице приставал пожилой мужчина. В ходе проверки информация подтвердилась. Как установило следствие, с июня по сентябрь 2020 года пенсионер не менее семи раз приезжал на детскую площадку. Под предлогом того, чтобы покататься на велосипеде или самостоятельно сделать лук, уводил мальчиков в укромное место, где совершал действия сексуального характера.