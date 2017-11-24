Прямой эфир

В Гомельском районе столкнулись трактор и Kia: водитель легковушки погиб

24 ноября 2017 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 23 ноября в Гомельском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора с прицепом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулем трактора находился 42-летний мужчина. Он не предоставил преимущество в движении при пересечении дороги и столкнулся с Kia.

Легковой автомобиль вел 57-летний водитель. Он скончался в скорой по дороге в медучреждение.

В начале ноября страшная авария случилась в Новогрудском районе.

Недавно получивший права 18-летний водитель врезался в трактор при обгоне – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчины в масках проникли в частный дом на окраине города: подробности разбойного нападения в Барановичах
24 ноября 2017 11:07

Мужчины в масках проникли в частный дом на окраине города: подробности разбойного нападения в Барановичах

В Барановичах неизвестные в масках ночью напали на дом предпринимательницы
24 ноября 2017 10:59

В Барановичах неизвестные в масках ночью напали на дом предпринимательницы

В Речице двое нетрезвых мужчин избили компанию школьников из-за петарды
24 ноября 2017 08:59

В Речице двое нетрезвых мужчин избили компанию школьников из-за петарды