Уголовное дело за хулиганство. В Минске пьяный подросток запрыгнул на милицейское авто

Новости Беларуси. Ради популярности в соцсетях подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Происшествие случилось, когда правоохранители разбирались с хищением в магазине одного из торговых центров. 17-летний житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сделать видеоролик на крыше служебного авто. Для этого парень с разбега запрыгнул на капот, однако поскользнулся и упал на стекло.