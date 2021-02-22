Уголовное дело за хулиганство. В Минске пьяный подросток запрыгнул на милицейское авто

Новости Беларуси. Ради популярности в соцсетях подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ради популярности в соцсетях подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Происшествие случилось, когда правоохранители разбирались с хищением в магазине одного из торговых центров. 17-летний житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сделать видеоролик на крыше служебного авто. Для этого парень с разбега запрыгнул на капот, однако поскользнулся и упал на стекло.
Все это было зафиксировано на мобильный телефон и опубликовано в соцсетях его друзьями.
Парень задержан. Следователи дали правовую оценку действиям правонарушителя и возбудили уголовное дело за хулиганство.