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Уголовное дело за хулиганство. В Минске пьяный подросток запрыгнул на милицейское авто

22 февраля 2021 13:55
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Новости Беларуси. Ради популярности в соцсетях подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уголовное дело за хулиганство. В Минске пьяный подросток запрыгнул на милицейское авто-1

Происшествие случилось, когда правоохранители разбирались с хищением в магазине одного из торговых центров. 17-летний житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сделать видеоролик на крыше служебного авто. Для этого парень с разбега запрыгнул на капот, однако поскользнулся и упал на стекло.

Все это было зафиксировано на мобильный телефон и опубликовано в соцсетях его друзьями.

Уголовное дело за хулиганство. В Минске пьяный подросток запрыгнул на милицейское авто-4

Парень задержан. Следователи дали правовую оценку действиям правонарушителя и возбудили уголовное дело за хулиганство.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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