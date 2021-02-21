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В Минске Ford врезался в фонарный столб, пострадал водитель

21 февраля 2021 07:52
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Новости Беларуси. 21 февраля около часа ночи в Минске на проспекте Дзержинского Ford врезался в осветительную мачту. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель Ford ехал в сторону площади Богушевича. В какой-то момент иномарка оказалась за пределами проезжей части и врезалась в фонарный столб. 

В Минске Ford врезался в фонарный столб, пострадал водитель-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка, к месту аварии выезжали следователь, сотрудники ГАИ, представители МЧС и ГКСЭ. 

На неделе в Молодечненском районе произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин врезалась в дерево – здесь подробности

# Авария в Минске # происшествия

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