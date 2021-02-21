В Минске Ford врезался в фонарный столб, пострадал водитель

Новости Беларуси. 21 февраля около часа ночи в Минске на проспекте Дзержинского Ford врезался в осветительную мачту.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель Ford ехал в сторону площади Богушевича. В какой-то момент иномарка оказалась за пределами проезжей части и врезалась в фонарный столб.