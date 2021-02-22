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«Ни одной серьёзной аварии». В ГАИ рассказали, как прошли выходные на дорогах Минской области

22 февраля 2021 13:53
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Новости Беларуси. В минувшие выходные (20-21 февраля) на дорогах Минской области произошло 153 ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В авариях никто не пострадал.

«Ни одной серьёзной аварии». В ГАИ рассказали, как прошли выходные на дорогах Минской области-1

Основные причины – невнимательность водителей и несоблюдение правил дорожного движения. Кстати, на прошлой неделе особое внимание уделили пешеходам.

Как прошла профилактическая акция, расскажет Вероника Сайко.

«Ни одной серьёзной аварии». В ГАИ рассказали, как прошли выходные на дорогах Минской области-4

Вероника Сайко, корреспондент:
Эти выходные для сотрудников ГАИ прошли на удивление спокойно. На дорогах области ни одной серьезной аварии с пострадавшими. Но в пятницу, 19 февраля, сводку пополнило ДТП с участием ребенка.

«Ни одной серьёзной аварии». В ГАИ рассказали, как прошли выходные на дорогах Минской области-7

Авария произошла в Дзержинске, на улице Островского. 10-летняя девочка решила перебежать дорогу. Конечно, в неположенном месте: на проезжую часть она буквально выскочила перед автобусом, который стоял на остановке. 38-летний водитель не успел среагировать. Девочку доставили в больницу.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Авария в Минской области # происшествия # Вероника Сайко # Фотофакт

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