«Ни одной серьёзной аварии». В ГАИ рассказали, как прошли выходные на дорогах Минской области

Новости Беларуси. В минувшие выходные (20-21 февраля) на дорогах Минской области произошло 153 ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В авариях никто не пострадал.

Основные причины – невнимательность водителей и несоблюдение правил дорожного движения. Кстати, на прошлой неделе особое внимание уделили пешеходам. Как прошла профилактическая акция, расскажет Вероника Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

Эти выходные для сотрудников ГАИ прошли на удивление спокойно. На дорогах области ни одной серьезной аварии с пострадавшими. Но в пятницу, 19 февраля, сводку пополнило ДТП с участием ребенка.