«Ни одной серьёзной аварии». В ГАИ рассказали, как прошли выходные на дорогах Минской области

Новости Беларуси. В минувшие выходные (20-21 февраля) на дорогах Минской области произошло 153 ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В авариях никто не пострадал.
Новости Беларуси. В минувшие выходные (20-21 февраля) на дорогах Минской области произошло 153 ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В авариях никто не пострадал.
Основные причины – невнимательность водителей и несоблюдение правил дорожного движения. Кстати, на прошлой неделе особое внимание уделили пешеходам.
Как прошла профилактическая акция, расскажет Вероника Сайко.
Вероника Сайко, корреспондент:
Эти выходные для сотрудников ГАИ прошли на удивление спокойно. На дорогах области ни одной серьезной аварии с пострадавшими. Но в пятницу, 19 февраля, сводку пополнило ДТП с участием ребенка.
Авария произошла в Дзержинске, на улице Островского. 10-летняя девочка решила перебежать дорогу. Конечно, в неположенном месте: на проезжую часть она буквально выскочила перед автобусом, который стоял на остановке. 38-летний водитель не успел среагировать. Девочку доставили в больницу.
Подробности смотрите в видеоматериале.