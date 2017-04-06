Коррупция на «Ивацевичдрев»: схема закупки сырья по завышенной цене действовала с 2014 года

Новости Беларуси. Комитет госбезопасности Республики Беларусь раскрыл коррупционные схемы, к которым прибегал гендиректор предприятия «Ивацевичдрев». Он закупал импортное сырье по завышенной стоимости через подконтрольные иностранные компании, которые были зарегистрированы в Литве и Шотландии и фактически принадлежали сыну директора Ивацевичского предприятия. Схема действовала начиная с 2014 года. Необходимый для производства древесно-стружечной плиты меламин при максимальной рыночной стоимости в 750 долларов США обходился, по факту, в два раза дороже.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Предприятию нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 220 тысяч долларов США. В настоящее время все фигуранты уголовного дела задержаны и помещены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 Уголовного Кодекса Республики Беларусь