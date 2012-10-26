Уголовник вынес из магазина в Гродно сейф с 40 млн рублей

Новости Беларуси. Крупную кражу по горячим следам удалось раскрыть сотрудникам Ленинского РОВД города Гродно.

В ночь с 23 на 24 октября в одном из магазинов Гродно неизвестный украл около 40 млн рублей. Он разбил дверное стекло и вынес из магазина сейф с дневной выручкой. Дома вор вскрыл его, забрал деньги и приказал другу избавиться от сейфа. Приятель выбросил металлический ящик в реку Неман.

Виталий Осоцкий, начальник ОУР Ленинского РОВД Гродно майор милиции:

Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие, как подозреваемый слонялся в торговом объекте перед закрытием и ничего не купил. Свою вину он признает. Похищенные деньги изъяты.

Задержанный раннее шесть раз судим. По факту кражи сейфа с деньгами в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Беларуси (Кража, совершенная в крупном размере).