Новости Беларуси. Один непотушенный окурок стал причиной возгорания трёх балконов в Минске. Неустановленный жилец многоэтажки выбросил окурок, который неудачно приземлился на балкон одного из верхних этажей.

Когда спасатели прибыли к месту происшествия, уже вовсю полыхал балкон на 7 этаже. Огонь перебрался на соседние балконы и повредил домашнее имущество, бытовую технику, оконные рамы. Пострадавших в результате пожара нет, эвакуировать жильцов не потребовалось.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает: если человек позволяет себе курить дома, необходима особая бдительность со стороны домочадцев и соседей.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ:

Следует периодически напоминать курящим людям о последствиях курения, приводить примеры, убеждать в необходимости соблюдения мер безопасности. Даже если человек кажется безнадежным, никого еще не оскорбило искреннее человеческое участие. Задача каждого из нас – предвидеть и предупреждать возникновение возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в понедельник в больнице скорой помощи от ожогов скончалась 85-летняя минчанка. Травмы она получила накануне ночью, когда курила в туалете. По неосторожности старушки, на ней загорелась одежда, что стало причиной возгорания.