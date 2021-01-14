Был в компании агрессивных демонстрантов. СК озвучил новые факты дела о массовых беспорядках в августе на Притыцкого

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в августе 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совершении противоправных действий подозревается 23-летний уроженец Минской области. Он был в числе активных участников массовых беспорядков.

Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, которые также приобщены к делу. Со слов молодого человека, 10 августа он целенаправленно поехал в эту часть города и присоединился к компании агрессивных демонстрантов. Тем вечером группа людей вышла на проезжую часть, умышленно блокируя движение.