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Был в компании агрессивных демонстрантов. СК озвучил новые факты дела о массовых беспорядках в августе на Притыцкого

14 января 2021 18:14
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Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в августе 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совершении противоправных действий подозревается 23-летний уроженец Минской области. Он был в числе активных участников массовых беспорядков.

Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, которые также приобщены к делу. Со слов молодого человека, 10 августа он целенаправленно поехал в эту часть города и присоединился к компании агрессивных демонстрантов. Тем вечером группа людей вышла на проезжую часть, умышленно блокируя движение.

Был в компании агрессивных демонстрантов. СК озвучил новые факты дела о массовых беспорядках в августе на Притыцкого-1

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Фотоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Кроме этого, правоохранителями установлено, что молодой человек ранее неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории столицы.

# Массовые беспорядки # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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