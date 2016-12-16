Убитые собаки и опасность для школьников: волки держат в страхе жителей деревни Повитье Кобринского района

Новости Беларуси. Незваные гости. Стая волков уже третью неделю держит в страхе жителей деревни Повитье Кобринского района. За это время хищники загрызли около двух десятков собак. Но больше всего родители беспокоятся за своих детей, которые посещают местную школу. Ребята идут на занятия или возвращаются в темное время суток.

Хозяева Джека не успели даже глазом моргнуть. Семь часов утра – сбор на работу, домашние хлопоты. Тем временем прямо во дворе орудовал волк – чисто и без лишних шорохов, как настоящий хищник.

Павел Жук, житель деревни Повитье:

По следах видно было, что собаку тащил на поле, над каналом, следы вывели в лес.

И таких кровавых сцен уже почти два десятка. Каждый день здесь погибают 2-3 собаки. Волки голодны, а добычи в лесу нет, диких кабанов стало в три раза меньше. Вот и идут звери в деревни.

Анатолий Косынюк, охотник:

Самая легкая добыча – собака возле деревни. Не можем достать его ночью, меняет свои свойства и все. Хитрый.

Одним незваный гость поживился на месте. Второго, своего любимца, хозяин дома Михаил Иванович нашел в километре от деревни.

Михаил Радкович, житель деревни Повитье:

Вот сюда пошли два волка. Третий – той стороной. Одну собаку закопали на канаве. Живая была еще, но спасти не удалось.

Раньше серый ходил неподалеку. Такие случаи наблюдали и прошлой зимой. Один из грибников даже делал селфи с дерева. Сегодня же зверь держит в страхе всю округу.

Геннадий Косынюк, главный инженер сельхозпредприятия:

Ездим, патрулируем маршруты, по которым дети в школу ходят. Доярок, которые живут дальше, возим машинами.

По сути, в опасности находятся и ученики местной школы. Волки снуют по дворам и улицам как раз в то же время, когда дети идут на уроки.

Александр Радкович, директор Повитьевского детского сада-средней школы:

Действительно, зверье ходит по деревне. Одна из родительниц звонила и говорила, что не пускает ребенка, потому что вечером у себя видела возле дома волка. Пустит ко второму уроку, потому что в 9 часов еще темно.

Показать, кто же в деревне настоящий хозяин, местные власти и охотники обещают уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Сухаревич, председатель Повитьевского сельсовета:

Наша бригада охотников местных гнала два раза до границы, что им положено. А дальше нельзя – надо было согласование. Сейчас мы вышли на Кобринский райисполком. Они разрешают и выйти за пределы угодья, согласовано и с пограничниками.

Пока же тех счастливчиков, кто все еще не попал в лапы волка, местные жители обреченно называют «следующий».