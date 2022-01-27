Убийство женщины и разбойные нападения на дома. В Брестской области раскрыли громкие преступления

Новости Беларуси. В Брестской области раскрыты громкие преступления, которые на протяжении долгого периода оставались загадкой. Это убийство женщины семилетней давности в Пружанском районе и разбойные нападения на дома жителей Барановичей, совершенные группой лиц четыре года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги работы за 2021-й подвели правоохранители брестского региона. Всего в прошлом году было раскрыто свыше 130 преступлений прошлых лет. В области зарегистрировано меньше всего по стране уголовных правонарушений. Тем не менее увеличилось количество преступлений с участием несовершеннолетних. Это мошенничества, грабежи, хулиганства, автоугоны. Чаще всего преступления молодые люди совершали в состоянии алкогольного опьянения. За прошлый год возбуждено 11 уголовных дел за сбыт наркотиков через интернет. Общий объем изъятых психотропов составил более 13 килограммов.

Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома:

На высоком уровне был обеспечен правопорядок в области. Эффективно осуществлялась работа по борьбе с преступностью, в том числе общеуголовной преступностью, преступностью в сфере высоких технологий, наркопреступлениями и другими видами. Обеспечен правопорядок при проведении важных общественно-политических, спортивных и других мероприятий. В целом органы внутренних дел Брестчины готовы к обеспечению правопорядка в 2022 году.

Милиция Брестской области обеспечит правопорядок и во время референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В регионе планируют организовать почти 900 участков для голосования. На каждом будет нести службу сотрудник органов внутренних дел. Перед электоральной кампанией правоохранители прошли дополнительное обучение.