Под Раковом водитель на Opel сбил своего отца. Мужчина скончался

Трагедия произошла недалеко от агрогородка Раков Воложинского района. На шестом километре автодороги Н8331 «Раков – Ивенец – Дзержиново». Предварительно установлено, что 28-летний молодой человек поехал встречать своего отца. Машина двигалась в направлении Ракова. 52-летний отец водителя на неосвещенном участке дороги шел по центру полосы движения навстречу автомобилю сына, который не заметил его и сбил. От полученных травм пострадавший скончался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении в сумерках.