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Под Раковом водитель на Opel сбил своего отца. Мужчина скончался

26 января 2022 14:41
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП. Мужчина сбил своего отца, в результате чего пострадавший скончался, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Под Раковом водитель на Opel сбил своего отца. Мужчина скончался-1

Трагедия произошла недалеко от агрогородка Раков Воложинского района. На шестом километре автодороги Н8331 «Раков – Ивенец – Дзержиново». Предварительно установлено, что 28-летний молодой человек поехал встречать своего отца. Машина двигалась в направлении Ракова. 52-летний отец водителя на неосвещенном участке дороги шел по центру полосы движения навстречу автомобилю сына, который не заметил его и сбил. От полученных травм пострадавший скончался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении в сумерках.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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