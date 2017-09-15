Прямой эфир

Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами

15 сентября 2017 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства двух пожилых людей.

Жестокое преступление минувшей весной всколыхнуло поселок «Дружный». Леониду Богдану было 64 года. Его супруге – 60. «Следователями собраны доказательства, уличающие в убийствах пенсионеров их внука, которому на день совершения преступления было 16 лет», – сообщает официальный представитель СК.  

Конфликт в этой семье зрел давно. Внук не мог найти общий язык с дедушкой и бабушкой, которые его воспитывали.

Подробности трагедии

Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами-1

В качестве орудия преступления он выбрал нож, совок и топор. Этими предметами школьник нанес своим родным многочисленные удары. В какой-то момент в ход пошли кулаки. Он избивал бабушку ногами и руками.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Убийствам предшествовал конфликт, основанный на длительном непонимании друг друга. По результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены определенные проблемы с психикой, однако он может в полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Соответственно подлежит ответственности на общих основаниях. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.

# происшествия # Убийство # Юлия Гончарова

Другие новости рубрики

Все новости
В погранзону – за баранами: двоих нелегалов из Чечни задержали вблизи белорусско-польской границы
15 сентября 2017 16:49

В погранзону – за баранами: двоих нелегалов из Чечни задержали вблизи белорусско-польской границы

В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек
15 сентября 2017 14:48

В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек

На Ваупшасова в Минске во время движения загорелся электробус: фото МЧС
14 сентября 2017 20:53

На Ваупшасова в Минске во время движения загорелся электробус: фото МЧС