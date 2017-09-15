Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами

Жестокое преступление минувшей весной всколыхнуло поселок «Дружный». Леониду Богдану было 64 года. Его супруге – 60. «Следователями собраны доказательства, уличающие в убийствах пенсионеров их внука, которому на день совершения преступления было 16 лет», – сообщает официальный представитель СК. Конфликт в этой семье зрел давно. Внук не мог найти общий язык с дедушкой и бабушкой, которые его воспитывали.

В качестве орудия преступления он выбрал нож, совок и топор. Этими предметами школьник нанес своим родным многочисленные удары. В какой-то момент в ход пошли кулаки. Он избивал бабушку ногами и руками.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Убийствам предшествовал конфликт, основанный на длительном непонимании друг друга. По результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены определенные проблемы с психикой, однако он может в полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Соответственно подлежит ответственности на общих основаниях. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.