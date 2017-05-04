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СК об убийстве скульптора и его жены в Слониме: сказать, что поводом послужила именно электронная сигарета, будет неверным

04 мая 2017 15:24
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Новости Беларуси. В Слониме расследуют резонансное убийство местного скульптора и его супруги. В двойном убийстве подозревают внука. Как рассказала в эфире «Альфа Радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, конфликт в этой семье зрел давно.

Юлия Гончарова:
Тщательно изучаются все обстоятельства убийства и готовятся материалы для комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Сейчас следователи работают с подростком, восстановлены в ходе проверки показаний на месте события того дня. Информация о том, что преступление якобы было совершено из-за электронной сигареты, не соответствует действительности. С учетом того, что подросток допрошен и проведена проверка показаний на месте преступления, можно говорить о целом комплексе причин. Конфликт, который развивался, был достаточно длительным. И сказать, что поводом послужила именно электронная сигарета, будет неверным.

Жестокое преступление всколыхнуло поселок «Дружный».

Леониду Богдану было 64 года. Его супруге – 60. Работы Богдана известны каждому жителю Слонима: бюст Михаила Казимира, Адама Мицкевича, Франциска Скорины.

Произошедшее стало настоящим потрясением для жителей города. Со слов горожан, никто никогда не слышал о конфликтах в этой семье. Мальчик хорошо учился, занимался спортом, всегда был приветлив (здесь подробности).

# происшествия # Убийство # Юлия Гончарова

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