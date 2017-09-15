В погранзону – за баранами: двоих нелегалов из Чечни задержали вблизи белорусско-польской границы

Новости Беларуси. В пограничную зону на такси за баранами. Подозрительную поездку совершили двое жителей Чечни практически сразу после визита в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось позже, нелегалы до этого пытались пересечь границу законно. Но после 15 попыток попасть в Евросоюз отчаялись и начали искать другие варианты. Петр Бутрим, СТВ:

Нарушители границы и пограничного режима, как правило, делятся на два типа: те, кто пытается нелегально проникнуть в обход пункта пропуска недалеко от Бреста, и те, кто прощупывает почву, так сказать, подальше от глаз. Здесь, в небольшой деревушке, вдали от городской суеты, оказались и двое находчивых жителей Чечни. Помимо тайных планов во что бы то ни стало попасть в Европейский союз, они сочинили еще и красивую легенду. Якобы приехали в белорусскую глубинку купить баранов, чтобы кормить большую семью. Да так увлеклись поиском домашнего скота в подворьях, что не заметили сразу четыре предупреждающих знака по пути в пограничную зону.

Саид-Селим Сугаипов, нарушитель пограничного режима:

Мы спрашивали. Адрес точно не знали, кто продает этих баранов. У продавца спрашивали, она вышла, объяснила нам: «Пару домов пройдите». Только вот как эмигранты из Чечни, приехавшие к границе на такси, собираются доставить, да еще и держать барана в съемной квартире, где проживает еще восемь человек, для пограничников осталось загадкой. А вот прошлое покупателей пролило свет на настоящие мотивы этой поездки.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы им. Ф.Э. Дзержинского:

Перед этим они 15 раз пытались выехать на территорию Польши, чтобы приобрести там статус беженца. После того, как это не получилось, начали рассматривать другие варианты. Помощь пограничникам оказали местные жители, которые сообщили о том, что чужие люди находятся в их деревне. Не менее странный поворот приобрел маршрут еще двоих нарушителей пограничного режима буквально за день до этого. На этот раз из Ирана.