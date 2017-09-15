В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек

Новости Беларуси. В Любани на пожаре спасли двух мужчин: горела квартира на пятом этаже жилого дома. Бедняги должны сказать спасибо внимательной соседке: именно она позвонила в службу «101». Если бы не эта женщина, неизвестно, чем могло закончиться происшествие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погорельцы в больнице с диагнозом «отравление продуктами горения», а 15 жителей подъезда были вынуждены покинуть квартиры, пока спасатели ликвидировали пожар.

Ничего не предвещало беды. Однако под вечер буднего дня жительница 5-этажки увидела с балкона квартиры сверху дым и быстро сообщила об этом в МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия оперативно, доставили пострадавших в больницу. Огонь повредил стены и имущество квартиры. Причина пожара устанавливается.