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В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек

15 сентября 2017 14:48
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Новости Беларуси. В Любани на пожаре спасли двух мужчин: горела квартира на пятом этаже жилого дома. Бедняги должны сказать спасибо внимательной соседке: именно она позвонила в службу «101».  Если бы не эта женщина, неизвестно, чем могло закончиться происшествие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погорельцы в больнице с диагнозом «отравление продуктами горения», а 15 жителей подъезда были вынуждены покинуть квартиры, пока спасатели ликвидировали пожар.

Ничего не предвещало беды. Однако под вечер буднего дня жительница 5-этажки увидела с балкона квартиры сверху дым и быстро сообщила об этом в МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия оперативно, доставили пострадавших в больницу. Огонь повредил стены и имущество квартиры. Причина пожара устанавливается.

В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В результате пожара повреждено огнем имущество в кухне, закопчены стены, имущество в ванной и коридоре квартиры. Пострадавшие с предварительным диагнозом «отправление продуктами горения» госпитализированы.

# происшествия # Пожар в Минской области

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