Убийство девочки 19-летней давности раскрыто в Барановичах благодаря ДНК-анализу

Новости Беларуси. В Барановичах благодаря ДНК-анализу раскрыто преступление 19-летней давности.

По информации ГКСЭ, в июле 1999 года в Барановичах было найдено тело 14-летней местной жительницы с ножевым ранением шеи.

Подозреваемый не был установлен. Было возбуждено уголовное дело. С тех пор работа по нему не прекращалась.

В ходе осмотра места происшествия возле тела убитой был обнаружен и изъят биологический материал. Он мог принадлежать преступнику.

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые были направлены на раскрытие другого преступления, в поле зрения правоохранителей попал подозреваемый. У него были взяты образцы. В феврале 2018 года эксперты генетики получили биологические образцы граждан, попавших в поле зрения по фактам разбоев, для сверки по нераскрытым преступлениям минувших лет.

Биоматериал одного из мужчин совпал с тем, который был обнаружен 19 лет назад.

39-летнего мужчину задержали. Он был ранее дважды судим за разбой. Он женат, является рабочим в одной из организаций города.

В скором времени планируется рассмотрение вопроса о применении к подозреваемому меры пресечения.

Продолжается расследование дела.