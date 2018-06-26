Безбилетник с кулаками набросился на контролера в Барановичах

Новости Беларуси. В Барановичах безбилетник напал на контролера.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось днем двадцать пятого июня. 41-летний житель Барановичей решил проехать без билета в городском автобусе.

В автобус зашел контролер, мужчине не предъявил проездной документ, а набросился на женщину с кулаками. Сотрудник милиции, который стал очевидцем произошедшего, задержал нападавшего.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее задержанный был судим за кражу.