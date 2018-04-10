Убийство 19-летней девушки в Гродно раскрыто через 17 лет благодаря анализу генотипа

Новости Беларуси. СК завершает предварительное расследование уголовного дела минувших лет.

По информации СК, летом 2000 года у детского лагеря «Купалинка», который сейчас входит в черту города Гродно, было найдено тело 19-летней девушки с множественными телесными повреждениями.

Правоохранители приложили усилия к проверке всевозможных версий, распространялись ориентировки, которые содержали данные о подозреваемых. Но оперативно установить лиц, причастных к преступлению, не удалось.

Информация, которая была получена на первоначальном этапе расследования, была приобщена к материалам дела. С места происшествия изъяли вещественные доказательства, биологические следы.

Через 17 лет в одном из отделов внутренних дел Гродно в ходе отработки лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, у 51-летнего мужчины из Гродно были изъяты биологические образцы. Ранее он был судим за убийство.

Анализ образцов совпал с генотипом, выведенным из биологического материала с места происшествия.

Мужчину задержали. Уголовное дело было возобновлено и принято к производству главным следственным управлением.

Установлено, что 17 лет назад обвиняемый напал на 19-летнюю девушку, которая шла домой через лес. Фигурант нанес ей множество ударов, а также совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Девушка погибла на месте происшествия.

Был проведен большой объем следственных действий в целях полного изучения обстоятельств произошедшего.

«Отдельное внимание уделялось проверке версии о причастности к совершению преступления нескольких лиц, которая была выдвинута на первоначальном этапе расследования в 2000 году. Отработан круг общения обвиняемого в тот период, проведены многочисленные экспертные исследования по изъятым биологическим следам. Кроме того, направлялись международные поручения об оказании правовой помощи в Российскую Федерацию, однако, в конечном счете, данная версия не подтвердилась».

Задержанный давал противоречивые показания с целью минимизировать свою роль. По его словам, он находился в нетрезвом состоянии и не помнит многого.

Действия мужчины квалифицированы по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, лицом, ранее совершившим убийство» УК РБ. Мужчина заключен под стражу.

Следствие готовит документы для передачи дела прокурору.