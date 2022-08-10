В Березинском районе автомобиль сбил лося – животное погибло

Новости Беларуси. В пяти километрах от агрогородка Погост Березинского района на местной дороге 32-летний водитель Opel сбил лося, который внезапно выбежал на трассу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В пяти километрах от агрогородка Погост Березинского района на местной дороге 32-летний водитель Opel сбил лося, который внезапно выбежал на трассу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель не смог избежать наезда. В аварии получили травмы водитель и пассажирка легковушки. Животное погибло.