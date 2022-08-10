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В Березинском районе автомобиль сбил лося – животное погибло

10 августа 2022 16:08
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Новости Беларуси. В пяти километрах от агрогородка Погост Березинского района на местной дороге 32-летний водитель Opel сбил лося, который внезапно выбежал на трассу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Березинском районе автомобиль сбил лося – животное погибло-1

Водитель не смог избежать наезда. В аварии получили травмы водитель и пассажирка легковушки. Животное погибло.  

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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