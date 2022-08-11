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​Лабораторию по производству марихуаны ликвидировали в Гродненском районе

11 августа 2022 06:41
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Новости Беларуси. Урожай, которого хватит на пять лет тюремного срока. В Гродненском районе дачник использовал свой талант огородника в криминальных целях и создал целую лабораторию по производству марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Лабораторию по производству марихуаны ликвидировали в Гродненском районе-1

Раскидистые кусты конопли были окружены вниманием и заботой. 34-летний белорус организовал для запрещенных растений тепличные условия. К слову, участок расположен в пограничной зоне, поэтому в раскрытии преступления участвовали гродненские пограничники совместно с сотрудниками милиции. В момент задержания хозяин плантации находился в состоянии наркотического опьянения.

​Лабораторию по производству марихуаны ликвидировали в Гродненском районе-4

Рядом, в хозяйственных постройках, белорус высушивал урожай запрещенного вещества и лично оценивал его. Всего правоохранители изъяли 35 кустов конопли общей массой свыше 44 кг, а также около 4 кг высушенной марихуаны.

# Наркотики # происшествия # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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