Лабораторию по производству марихуаны ликвидировали в Гродненском районе
Новости Беларуси. Урожай, которого хватит на пять лет тюремного срока. В Гродненском районе дачник использовал свой талант огородника в криминальных целях и создал целую лабораторию по производству марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раскидистые кусты конопли были окружены вниманием и заботой. 34-летний белорус организовал для запрещенных растений тепличные условия. К слову, участок расположен в пограничной зоне, поэтому в раскрытии преступления участвовали гродненские пограничники совместно с сотрудниками милиции. В момент задержания хозяин плантации находился в состоянии наркотического опьянения.
Рядом, в хозяйственных постройках, белорус высушивал урожай запрещенного вещества и лично оценивал его. Всего правоохранители изъяли 35 кустов конопли общей массой свыше 44 кг, а также около 4 кг высушенной марихуаны.