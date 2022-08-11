​Лабораторию по производству марихуаны ликвидировали в Гродненском районе

Новости Беларуси. Урожай, которого хватит на пять лет тюремного срока. В Гродненском районе дачник использовал свой талант огородника в криминальных целях и создал целую лабораторию по производству марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раскидистые кусты конопли были окружены вниманием и заботой. 34-летний белорус организовал для запрещенных растений тепличные условия. К слову, участок расположен в пограничной зоне, поэтому в раскрытии преступления участвовали гродненские пограничники совместно с сотрудниками милиции. В момент задержания хозяин плантации находился в состоянии наркотического опьянения.