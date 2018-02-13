Убийство 2-летней девочки в Слуцке. Мать и ее гражданский муж проходят психиатрическую экспертизу

Новости Беларуси. Мать и отчим 2-летней девочки, избитой до смерти в Слуцке, проходят психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала официальный представитель СК в программе «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Альфа Радио».

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас оно принято к производству Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета, на другом уровне изучается проблема. Статус матери погибшей девочки и ее гражданского мужа – подозреваемые. В их отношении проводится стационарная комплексная психиатрическая экспертиза, чтобы определить их психическое здоровье. Также проводятся другие следственные действия, необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Назначен целый комплекс экспертных исследований, которые сейчас осуществляют специалисты Госкомитета судебных экспертиз.



Точная причина смерти малютки будет известна по результатам экспертизы.

Напомним, трагедия в Слуцке произошла в конце января. Медики, которых мать вызвала к якобы упавшему ребенку, пытались реанимировать малышку, но вынуждены были констатировать смерть (подробнее).

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