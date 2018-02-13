Под видом риелторов заработали более 700 тысяч рублей. В Минске начался суд над мошенниками

Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу риелторов-мошенников, обвиняемых в похищении людей и незаконном лишении их свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвинение предъявлено сразу четверым фигурантам.

Следствие установило, что обвиняемые под видом агентов по недвижимости подыскивали людей, которые имеют задолженность по коммуналке или вели асоциальный образ жизни. Затем обманом вынуждали продать жилье и переселяли потерпевших в более дешевое. Вырученные деньги присваивали себе. Двое обвиняемых уже ранее привлекались к уголовной ответственности.

Татьяна Гришалевич, потерпевшая: Мы хотим купить тебе квартиру, мы деньги тебе дадим. Обещали, мол, на счет тебе деньги положим, а на деле – ни денег, ни квартиры, ничего нет. Мне квартира нужна, мне деньги не нужны. Н ужно то, что они у меня забрали.

Иван Середич, потерпевший:

Познакомился с молодым человеком , ко торый представился мне риелтором. Дядю познакомил знакомый с ним, они начали заниматься квартирой. Предложил продать квартиру, купить более дешевую плюс получить доплату. В итоге на очной ставке он сказал, что был обмен, а не купля-продажа.