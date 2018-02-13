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Под видом риелторов заработали более 700 тысяч рублей. В Минске начался суд над мошенниками

13 февраля 2018 13:28
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Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу риелторов-мошенников, обвиняемых в похищении людей и незаконном лишении их свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвинение предъявлено сразу четверым фигурантам.

Под видом риелторов заработали более 700 тысяч рублей. В Минске начался суд над мошенниками-1

Под видом риелторов заработали более 700 тысяч рублей. В Минске начался суд над мошенниками-3

Следствие установило, что обвиняемые под видом агентов по недвижимости подыскивали людей, которые имеют задолженность по коммуналке или вели асоциальный образ жизни. Затем обманом вынуждали продать жилье и переселяли потерпевших в более дешевое. Вырученные деньги присваивали себе. Двое обвиняемых уже ранее привлекались к уголовной ответственности.

Под видом риелторов заработали более 700 тысяч рублей. В Минске начался суд над мошенниками-6

Татьяна Гришалевич, потерпевшая:
Мы хотим купить тебе квартиру, мы деньги тебе дадим. Обещали, мол, на счет тебе деньги положим, а на деле – ни денег, ни квартиры, ничего нет. Мне квартира нужна, мне деньги не нужны. Нужно то, что они у меня забрали.

Под видом риелторов заработали более 700 тысяч рублей. В Минске начался суд над мошенниками-9

Иван Середич, потерпевший:
Познакомился с молодым человеком, который представился мне риелтором. Дядю познакомил знакомый с ним, они начали заниматься квартирой. Предложил продать квартиру, купить более дешевую плюс получить доплату. В итоге на очной ставке он сказал, что был обмен, а не купля-продажа.

Преступная группа риелторов промышляла мошенничеством в Минске около 10 лет. За это время жертвами аферистов стали более двух десятков человек. Злоумышленникам удалось заработать более 700 тысяч рублей.

# происшествия # Мошенничество # Фотофакт # Татьяна Гришалевич # Иван Середич

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