У Skoda во время движения по объездной в Гомеле открылся капот

Новости Беларуси. К счастью, во время этого инцидента никто не пострадал. Водитель Skoda сумел снизить скорость и остановиться.

Произошедшее запечатлел видеорегистратор автомобиля, двигающего следом.

Подобные казусы на белорусских дорогах не редкость. Напомним, летом прошлого года у автомобиля на полном ходу оторвался капот на трассе «Минск-Витебск». Тогда чудом никто не пострадал. Владелец попутного автомобиля на самом деле чудом избежал столкновения с объектом. Напомним, в октябре 2012 года прицеп КАМАЗа стал причиной смерти трёх женщин. Трагедия произошла после того, как у КАМАЗа оторвался прицеп и выехал на полосу встречного движения, по которой ехал Volkswagen Passat с женщинами.

В том же октябре на трассе Минск – Витебск от грузовика оторвалась деталь и протаранила стекло встречного автомобиля Volvo: погиб 45-летний водитель.

О том, что детали, летящие со скоростью автомобилей, могут оказаться смертельнее пули, убедились свидетели ДТП в Гродненской области. Тогда из-под колес автомобиля вылетела часть подвески, которая валялась на проезжей части и пронзила грудь 46-летнего водителя встречной машины. Мужчина скончался.