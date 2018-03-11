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На трассе Минск-Витебск фура сбила пешеходов

11 марта 2018 14:02
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Новости Беларуси. 11 марта на трассе Минск-Витебск фура сбила пешеходов.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Миноблисполкома, водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на разделительную полосу в районе нерегулируемого пешеходного перехода.  

Автомобиль с польскими номерами занесло, в результате чего машина столкнулась с двумя пешеходами. Одного пострадавшего доставили в медучреждение, а другому человеку была оказана помощь на месте ДТП. Предполагается, что второму пострадавшему госпитализация не потребуется.  

По непроверенным сведениям, водитель фуры экстренно затормозил из-за опасности столкновения с подрезавшим его автомобилем.  

Выясняются обстоятельства ДТП.  

Зимой 2018 года в Слониме Volkswagen сбил 9-летнего мальчика.  

Ребёнок шёл по пешеходному переходу и был обозначен световозвращающими элементами – подробнее здесь.  

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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