Новости Беларуси. 11 марта на трассе Минск-Витебск фура сбила пешеходов.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Миноблисполкома, водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на разделительную полосу в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

Автомобиль с польскими номерами занесло, в результате чего машина столкнулась с двумя пешеходами. Одного пострадавшего доставили в медучреждение, а другому человеку была оказана помощь на месте ДТП. Предполагается, что второму пострадавшему госпитализация не потребуется.

По непроверенным сведениям, водитель фуры экстренно затормозил из-за опасности столкновения с подрезавшим его автомобилем.

Выясняются обстоятельства ДТП.

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