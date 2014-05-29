В США 3-летний мальчик застрелил своего полуторагодовалого брата

Новости США. Трехлетний мальчик застрелил своего полуторагодовалого брата. Это произошло в городе Пейсон штата Аризона.

Братья играли в гостиной соседского дома, куда их привела мама, чтобы навестить знакомых.

Старший из братьев нашел в помещении пистолет, и дети ушли в другую комнату. После чего раздался выстрел. Полуторагодовалого малыша доставили в госпиталь. Однако спасти его уже не удалось.

Напомним, месяц назад в Гомеле из-за отцовской беспечности погиб ребенок. Пятилетний мальчик утонул в очистном коллекторе. Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине (видео).