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У одной из лошадей скульптурной композиции «Экипаж» на площади Свободы в Минске неизвестные отпилили бронзовую уздечку

04 мая 2012 13:35
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Новости Беларуси. На площади Свободы у Ратуши от рук неизвестных пострадала скульптурная композиция Владимира Жбанова «Экипаж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У одной из лошадей, запряженных в повозку, отпилили бронзовую уздечку. Об этом нам сообщили обеспокоенные телезрители, позвонившие на горячую линию.

По информации столичных правоохранителей, с заявлением в милицию пока никто не обращался.

Минчане:
У нас очень красивый исторический центр города. Такие поступки (нарушение целостности памятников) мне не понятны.

Надо ловить, наказывать. Это очень плохо. Центр города очень красивый, выглядит достойно. Обидно.

Реставрация стоит довольно дорого. Считаю, человек должен возместить всю реставрацию.

# происшествия # Вандализм и живодерство

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