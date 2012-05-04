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Забытый американскими полицейскими студент провел в одиночной камере без еды, воды и в наручниках 5 дней

04 мая 2012 10:41
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Новости США. Власти США извинились перед забытым в тюрьме студентом. Дэниэля Чонга арестовали вместе с другими учащимися 21 апреля в ходе антинаркотического рейда. Позднее всех, кроме него, отпустили.

За решеткой в одиночной камере парень провел пять дней – без воды, еды и элементарных удобств. Все это время руки у него были скованы наручниками за спиной. Чонг пытался достучаться и докричаться до кого-нибудь, но все было тщетно.

Когда же про него вспомнили, молодой человек был крайне истощен и бредил. У него практически отказали почки. Адвокат Чонга намерен добиваться выплаты солидной компенсации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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