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Два немца при помощи 19-летнего белорусского студента разыскивали в Минске девушек для занятия проституцией

04 мая 2012 10:21
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Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении двух граждан Германии. В Минске они разыскивали девушек для занятия проституцией. Помощь в этом бизнесе иностранным гражданам оказывал 19-летний белорусский студент.

Заказчики пообещали ему тысячу евро за одну женщину, согласившуюся на подобные заработки. Вскоре минчанин нашел две подходящие кандидатуры. Однако осуществить свой план им так и не удалось. Злоумышленников и самих девушек задержали оперативники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Проституция

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