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Разыскиваемый Интерполом за мошенничество и присвоение средств итальянец задержан в аэропорту «Минск»

04 мая 2012 13:26
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Новости Беларуси. Разыскиваемый Интерполом итальянец задержан в национальном аэропорту «Минск». Мужчина проходил пограничный контроль на рейс «Милан – Минск». Он разыскивался Международной полицией с октября 2010 года.

Итальянец – генеральный директор одной из крупных торговых компаний. Он подозревается сразу в двух финансовых преступлениях – мошенничестве и присвоении средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Марченко, пресс-секретарь УВД на транспорте МВД Республики Беларусь:
Итальянец прилетел авиарейсом «Милан – Минск» в нашу страну. По предварительной информации, он прилетел с целью налаживания деловых отношений с одним из предприятий нашей страны.
В настоящее время иностранец находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции инициатору розыска.

# происшествия # Интерпол # Криминал # Александр Марченко # УВД на транспорте МВД Республики Беларусь

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