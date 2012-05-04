Разыскиваемый Интерполом за мошенничество и присвоение средств итальянец задержан в аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. Разыскиваемый Интерполом итальянец задержан в национальном аэропорту «Минск». Мужчина проходил пограничный контроль на рейс «Милан – Минск». Он разыскивался Международной полицией с октября 2010 года.

Итальянец – генеральный директор одной из крупных торговых компаний. Он подозревается сразу в двух финансовых преступлениях – мошенничестве и присвоении средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Марченко, пресс-секретарь УВД на транспорте МВД Республики Беларусь:

Итальянец прилетел авиарейсом «Милан – Минск» в нашу страну. По предварительной информации, он прилетел с целью налаживания деловых отношений с одним из предприятий нашей страны.

В настоящее время иностранец находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции инициатору розыска.