У них есть всё необходимое. Что сейчас с детьми погибшей беженки из Ирака?

Новости Беларуси. Состояние здоровья детей погибшей на белорусско-польской границе мигрантки не вызывает опасения. Об этом заявили медики Гродненской областной детской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Состояние здоровья детей погибшей на белорусско-польской границе мигрантки не вызывает опасения. Об этом заявили медики Гродненской областной детской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Психологи и сотрудники стационара смогли наладить контакт с двумя девочками и мальчиком в возрасте 8, 10 и 15 лет. Ситуация с детьми на контроле и у местных властей. Представители исполкома вручили маленьким пациентам продуктовые наборы, необходимые вещи, переданные предприятиями и общественными организациями региона. Ранее гигиенические наборы и одежду передала Гродненская областная организация Белорусского Красного Креста.
Лариса Васильченко, заместитель главного врача Гродненской областной детской клинической больницы:
В настоящее время они находятся в отделении на обследовании и лечении. Им созданы все необходимые условия в плане бытовых. С ними работают наши доктора, работают психологи. Стираемся помочь детям по мере возникновения проблем. Безусловно, что дети при поступлении были в стрессовом состоянии, ситуацию попытались решить своими силами и с помощью психолога. В настоящее время дети заняты рисованием.
Напомним, 19 сентября в Гродненском районе вблизи деревни Лесное, в метре от белорусско-польской границы, было обнаружено тело 39-летней женщины неславянской внешности без признаков жизни.
Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки перетаскивания тела из Польши в Беларусь. Семья иракцев направлялась в Европу за лучшей жизнью. Правоохранители устанавливают причины смерти женщины и все обстоятельства произошедшего.
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