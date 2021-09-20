У них есть всё необходимое. Что сейчас с детьми погибшей беженки из Ирака?

Новости Беларуси. Состояние здоровья детей погибшей на белорусско-польской границе мигрантки не вызывает опасения. Об этом заявили медики Гродненской областной детской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Психологи и сотрудники стационара смогли наладить контакт с двумя девочками и мальчиком в возрасте 8, 10 и 15 лет. Ситуация с детьми на контроле и у местных властей. Представители исполкома вручили маленьким пациентам продуктовые наборы, необходимые вещи, переданные предприятиями и общественными организациями региона. Ранее гигиенические наборы и одежду передала Гродненская областная организация Белорусского Красного Креста.

Лариса Васильченко, заместитель главного врача Гродненской областной детской клинической больницы:

В настоящее время они находятся в отделении на обследовании и лечении. Им созданы все необходимые условия в плане бытовых. С ними работают наши доктора, работают психологи. Стираемся помочь детям по мере возникновения проблем. Безусловно, что дети при поступлении были в стрессовом состоянии, ситуацию попытались решить своими силами и с помощью психолога. В настоящее время дети заняты рисованием.