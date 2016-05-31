У минского подростка, которого ударило током на крыше поезда, ожоги 40% тела – мальчик в реанимации

Новости Беларуси. О происшествии, которое, как это бывает обычно, начиналось с детской шалости. В Минске подростка ударило током на железнодорожной станции. Сейчас школьник 12 лет находится в реанимации. Мальчик получил ожоги 40% тела. Подросток забрался на крышу поезда, где рукой задел линию электропередачи.

Трагедия произошла на станция «Минск-Южный». Четверо местных ребят, балуясь, перелезли через ограждение и забрались на крышу товарного состава. Один из них, 12-летний подросток, нечаянно рукой коснулся линии электропередачи и получил разряд тока в 27 тысяч вольт.

Очевидцы говорят: это произошло мгновенно. Как мальчик дотянулся до проводов – непонятно. Расстояние от них до вагона – три метра. В теории ударить током может на расстоянии в два метра. Как бы там ни было, ребенок получил ожоги 40% тела.

Игорь Зеленко, заведующий детским ожоговым отделением Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Доставлен в тяжелом состоянии. Было проведено комплексное обследование. В данный момент он находится на лечении в реанимационном отделении. Можно сказать, что ребенку еще повезло. Прогнозы пока давать рано.

Пострадавший жил в 300 метрах от места трагедии. Он – один из пяти детей в семье. Родителям мальчиков за то, что дети вышли на пути, грозит штраф до 105 тысяч рублей. По факту случившегося следователи проводят проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следователями по материалам проверки опрошены очевидцы произошедшего, работники железнодорожной станции, а также подростки, находившиеся вместе с мальчиком на данной железнодорожной станции.

Геннадий Завацкий, заместитель начальника Минского отдела внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь:

В текущем году в минском транспортном регионе уже пострадало более 20 человек. Причинами травмирования являются проход по путям в запрещенных местах, подлезание под вагоны. Такие случаи, когда поражает человека электрическим током, случаются. С несовершеннолетним уже второй случай за последние три года.

Еще накануне, к слову, БЖД проводила акцию по профилактике подобных случаев. В ней участвовали около 500 человек. И тем не менее транспортная милиция, медики и общественность вновь призывают: будьте внимательными на железной дороге.