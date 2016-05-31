«Можно сказать, что ребенку еще повезло»: мальчик, получивший травму на крыше вагона, в реанимации

Новости Беларуси. Школьные каникулы открывают хронику летних ЧП. 12-летний подросток оказался в реанимации после игр со сверстниками на крыше вагона поезда.

ЧП случилось на станции «Минск – Южный».

Вместе с товарищами он перебрались через забор, ограждающий станцию, и забрался на крышу одного из грузовых вагонов.

Ребенок случайно коснулся линии электропередач и получил разряд в 27 тысяч вольт.

С ожогами различной степени тяжести пострадавший был доставлен в больницу скорой помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Медики оценивают состояние ребенка как стабильное.

По факту ЧП следователи проводят проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Завацкий, заместитель начальника Минского отдела внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь:

Эта линия электропередач, вспомогательная для питания освещения станции, но напряжение такое же, как и на сети – 27 тысяч вольт.

Пострадавший – несовершеннолетний 2004 года рождения, его друзья тоже в возрасте 12 – 13 лет. Проживали в непосредственной близости от железнодорожной станции «Минск – Южный», учились в школе, которая там же рядом и расположена.

Игорь Зеленко, заведующий детским ожоговым отделением Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Подросток доставлен в тяжелом состоянии. Было проведено комплексное обследование. В данный момент он находится на лечении в реанимационном отделении. Можно сказать, что ребенку еще повезло.