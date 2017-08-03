У минчанина взорвался и загорелся телефон во время зарядки

Новости Беларуси. Минчанин Илья Таловыря на своей странице в Facebook рассказал историю о том, как сгорел его телефон.

По словам мужчины, он оставил мобильный телефон известной марки на зарядку. Телефон был выключен.

Илья Таловыря:

Через час произошёл взрыв и возгорание всего находившегося рядом. Хорошо, что в офисе были люди, которые не дали пожару разойтись, но в целом все могло закончиться очень нехорошо.

Во время данного инцидента никто не пострадал.

Весной нынешнего года у жителя Минска загорелся телефон во время зарядки и мужчина получил сильнейший ожог руки.