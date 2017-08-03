Очевидцы засняли жуткую грозу в Минском районе

А в Червеньском районе ураган повредил 30 гектаров леса. К сожалению, есть жертвы. Около деревни Кобузи Вилейского района на микроавтобус, в котором находились двое взрослых и пятеро детей, упало дерево. В результате погибла 10-летняя девочка. Многодетная семья из Молодечно отдыхала на Вилейском водохранилище и решила переждать грозу в микроавтобусе. По факту трагедии проверку проводят следователи.