Очевидцы засняли жуткую грозу в Минском районе

Новости Беларуси. Минутная буря наделала беды в северных районах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
2 августа после 30ºС жары Мядельщину и Вилейщину ныкрыл грозовой фронт.
Эти кадры сняли жители деревни Кривое Село.
Новости Беларуси. Минутная буря наделала беды в северных районах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
2 августа после 30ºС жары Мядельщину и Вилейщину ныкрыл грозовой фронт.
Эти кадры сняли жители деревни Кривое Село.
Сильный ветер порывами до 18 метров в секунду выравал деревья с корнем, повредил кровли жилых домов и сельскохозяйственных зданий.
230 населенных пунктов оказались без света. Ремонта требуют 25 зданий.
А в Червеньском районе ураган повредил 30 гектаров леса. К сожалению, есть жертвы. Около деревни Кобузи Вилейского района на микроавтобус, в котором находились двое взрослых и пятеро детей, упало дерево. В результате погибла 10-летняя девочка. Многодетная семья из Молодечно отдыхала на Вилейском водохранилище и решила переждать грозу в микроавтобусе. По факту трагедии проверку проводят следователи.
«Семья решила укрыться в этом автомобиле»: СК о гибели девочки во время бури в Вилейском районе