«Получил сильнейший ожог рук». У минчанина загорелся телефон во время зарядки

Герой сюжета «Добро пожаловаться» готов внести изменения в известные песенные строки: «Если у Вас нет соседа, пожары Вам не страшны». Вместо слова «соседа» с недавних пор он может петь – «телефона». Как связь может стать пламенной?

Число абонентов сотовой связи в Беларуси больше, чем количество граждан республики: на 100 белорусов приходится 120 абонентов мобильной сети. Недавно страна едва не потеряла одного абонента. Минчанин: В декабре 201 года я купил телефон одной известной марки. Спустя 4 месяца произошла неприятная ситуация.

Минчанин: Неделю назад поставил телефон на зарядку, увидел, что он завис, хотел перезагрузить его, открыл корпус.

Минчанин: Куда мне теперь обращаться, к продавцу или к производителю?

Специалисты подчёркивают: главная причина подобных инцидентов – использование поддельных и некачественных аккумуляторов, и зарядных устройств неизвестного происхождения вместо фирменных, рекомендованных производителем. Но у горячего гаджета Дмитрия – все комплектующие оригинальные, на покупку действует гарантия и есть чек. Дарина Гулюта, юрист: Потребитель имеет право заявить свои претензии, как к продавцу, так и поставщику, и изготовителю данного товара.

Скорее всего, понадобится экспертиза, которая должна доказать, что в телефоне имелся дефект производственного характера. Стоимость экспертизы ляжет на плечи неправой стороны. Кстати, телефоны взрываются и загораются не только у нас. С этим сталкиваются во всём мире. Зачастую это приводит к страшным последствиям. Так, мобильный телефон прошлым летом убил жителя Китая.

По словам специалиста, требовать компенсацию за нанесённый здоровью ущерб, потребитель имеет полное право.

Дарина Гулюта, юрист:

Кроме заявленного основного требования о замене телефона, либо возврате уплаченной за него суммы, потребитель имеет право заявить требования, связанные с причинёнными ему убытками. Если причинён вред здоровью, во-первых, в соответствии со статьёй 5 закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», проданный товар должен быть обязательно безопасным. То есть, нарушено основополагающее право потребителя на безопасность товара. В данном случае, потребителю необходимо обратиться в медицинское учреждение, чтобы ему был поставлен диагноз, назначено лечение. Потребителю необходимо собирать все чеки на приобретённые лекарства. Это и будет складывать его материальный ущерб.

Потребитель собирает чеки и заявляет письменную претензию поставщику, изготовителю, продавцу.

В завершение сюжета могу заметить следующее: «Выключенный мобильный телефон – это абсолютная гарантия отсутствия проблем с мобильной связью».