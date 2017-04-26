«Получил сильнейший ожог рук». У минчанина загорелся телефон во время зарядки

Герой сюжета «Добро пожаловаться» готов внести изменения в известные песенные строки: «Если у Вас нет соседа, пожары Вам не страшны». Вместо слова «соседа» с недавних пор он может петь – «телефона». Как связь может стать пламенной?
Герой сюжета «Добро пожаловаться» готов внести изменения в известные песенные строки: «Если у Вас нет соседа, пожары Вам не страшны». Вместо слова «соседа» с недавних пор он может петь – «телефона». Как связь может стать пламенной?
Число абонентов сотовой связи в Беларуси больше, чем количество граждан республики: на 100 белорусов приходится 120 абонентов мобильной сети. Недавно страна едва не потеряла одного абонента.
Минчанин:
В декабре 201 года я купил телефон одной известной марки. Спустя 4 месяца произошла неприятная ситуация.
В собственной квартире минчанин Дмитрий невольно стал участником настоящего файер-шоу.
Устроителем зрелищного, но не запланированного мероприятия выступил недавно приобретённый мобильный телефон.
Минчанин:
Неделю назад поставил телефон на зарядку, увидел, что он завис, хотел перезагрузить его, открыл корпус.
После чего телефон воспламенился.
Бессмысленный акт самосожжения телефона не оставил его владельца равнодушным.
Сегодня Дмитрий желает вернуть 800 рублей за горящую покупку.
Минчанин:
Куда мне теперь обращаться, к продавцу или к производителю?
Специалисты подчёркивают: главная причина подобных инцидентов – использование поддельных и некачественных аккумуляторов, и зарядных устройств неизвестного происхождения вместо фирменных, рекомендованных производителем. Но у горячего гаджета Дмитрия – все комплектующие оригинальные, на покупку действует гарантия и есть чек.
Дарина Гулюта, юрист:
Потребитель имеет право заявить свои претензии, как к продавцу, так и поставщику, и изготовителю данного товара.
Скорее всего, понадобится экспертиза, которая должна доказать, что в телефоне имелся дефект производственного характера. Стоимость экспертизы ляжет на плечи неправой стороны. Кстати, телефоны взрываются и загораются не только у нас. С этим сталкиваются во всём мире. Зачастую это приводит к страшным последствиям. Так, мобильный телефон прошлым летом убил жителя Китая.
Батарея смартфона взорвалась в кармане рубашки, ранив сердце и легкие.
Минчанин:
Я получил сильнейший ожог рук и выронил телефон на пол. Кто возместит вред?
По словам специалиста, требовать компенсацию за нанесённый здоровью ущерб, потребитель имеет полное право.
Дарина Гулюта, юрист:
Кроме заявленного основного требования о замене телефона, либо возврате уплаченной за него суммы, потребитель имеет право заявить требования, связанные с причинёнными ему убытками. Если причинён вред здоровью, во-первых, в соответствии со статьёй 5 закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», проданный товар должен быть обязательно безопасным. То есть, нарушено основополагающее право потребителя на безопасность товара. В данном случае, потребителю необходимо обратиться в медицинское учреждение, чтобы ему был поставлен диагноз, назначено лечение. Потребителю необходимо собирать все чеки на приобретённые лекарства. Это и будет складывать его материальный ущерб.
Потребитель собирает чеки и заявляет письменную претензию поставщику, изготовителю, продавцу.
В завершение сюжета могу заметить следующее: «Выключенный мобильный телефон – это абсолютная гарантия отсутствия проблем с мобильной связью».