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У иностранца после общения с минчанкой пропали 500 долларов

27 марта 2020 14:30
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Новости Беларуси. Жительница Минска познакомилась с иностранцем на дискотеке, а затем украла у него 500 долларов. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратился 25-летний иностранный гражданин. Парень рассказал, что у него пропали деньги, а вероятной правонарушительницей может быть его новая знакомая. 

Выяснилось, что молодой человек отдыхал на дискотеке и там познакомился с девушкой. Спустя какое-то время иностранец предложил продолжить общение в гостинице, где он остановился. Минчанка согласилась. 

Когда юноша уснул, девушка забрала 500 долларов и ушла. В настоящее время 33-летняя подозреваемая задержана, её действиям дана правовая оценка. 

Ранее в Минске студент подозревался в похищении у своего знакомого 74 тысяч долларов.

Деньги парень планировал потратить на девушек – подробности здесь

# Кража # происшествия

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