У иностранца после общения с минчанкой пропали 500 долларов

Новости Беларуси. Жительница Минска познакомилась с иностранцем на дискотеке, а затем украла у него 500 долларов.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратился 25-летний иностранный гражданин. Парень рассказал, что у него пропали деньги, а вероятной правонарушительницей может быть его новая знакомая.

Выяснилось, что молодой человек отдыхал на дискотеке и там познакомился с девушкой. Спустя какое-то время иностранец предложил продолжить общение в гостинице, где он остановился. Минчанка согласилась.

Когда юноша уснул, девушка забрала 500 долларов и ушла. В настоящее время 33-летняя подозреваемая задержана, её действиям дана правовая оценка.

Ранее в Минске студент подозревался в похищении у своего знакомого 74 тысяч долларов.