Прямой эфир

Мужчина пытался потушить горящую одежду. В Столбцовском районе от пала травы возник пожар

27 марта 2020 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. При сжигании мусора и сухой растительности в Столбцовском районе пенсионер получил травму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина пытался потушить горящую одежду. В Столбцовском районе от пала травы возник пожар-1

Пожар произошел в селе Подлесье. МЧС обнаружило возле горящего участка хозяина, который пытался потушить горящую одежду. Мужчина был доставлен в больницу с термическими ожогами.

Мужчина пытался потушить горящую одежду. В Столбцовском районе от пала травы возник пожар-4

Всего было зарегистрировано 52 пожара в день. В 17 районах сгорела сухая растительность. В Крупщине – лесная площадь 0,2 га.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Барановичах женщины в масках украли деньги у пенсионерок
27 марта 2020 13:51

В Барановичах женщины в масках украли деньги у пенсионерок

В Борисове посетитель кафе избил официанта на глазах у дочери
27 марта 2020 10:01

В Борисове посетитель кафе избил официанта на глазах у дочери

Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве сына 15 лет назад
27 марта 2020 08:00

Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве сына 15 лет назад