Мужчина пытался потушить горящую одежду. В Столбцовском районе от пала травы возник пожар

Новости Беларуси. При сжигании мусора и сухой растительности в Столбцовском районе пенсионер получил травму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар произошел в селе Подлесье. МЧС обнаружило возле горящего участка хозяина, который пытался потушить горящую одежду. Мужчина был доставлен в больницу с термическими ожогами.