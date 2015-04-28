У 24-летнего футболиста во время матча случился сердечный приступ, игрок – в коме

Новости Бельгии. Игрок футбольного клуба «Локерен» 24-летний Грегори Мертенс потерял сознание во время матча первенства Бельгии против «Генка».



Спортсмен упал на газон. Арбитр немедленно прекратил матч. На помощь футболисту поспешили врачи сразу обоих клубов.



Грегори Мертенса доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы. По последней информации, состояние молодого человека остается критическим.



Крис Петерс, врач ФК «Локерен»:

Все указывает на сердечный приступ. Я постоянно нахожусь на связи с его лечащими врачами. Состояние Грегори остается критическим.







Как сообщают бельгийские СМИ, ссылаясь на представителей команды, футболист проходил все необходимые обследования, в ходе которых проблем с сердцем выявлено не было.

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