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Землетрясение в Непале: количество погибших возросло до 4353 человек, в стране – трехдневный траур

28 апреля 2015 07:24
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Новости Непала. В Непале объявлен трехдневный траур по погибшим во время разрушительного землетрясения. По уточненным данным, число жертв возросло до 4 тысяч 353 человек. В пострадавших регионах ведется поиск раненых и погибших. Несколько отдаленных населенных пунктов по-прежнему недоступны для спасателей.

Известно, что в момент землетрясения в Непале находилась группа белорусских туристов. Никто из наших соотечественников не пострадал. С ними поддерживают связь дипломаты из внешнеполитического ведомства.

Землетрясение магнитудой около 8 произошло в Непале утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду. Позже последовало еще около 20 сейсмических толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясение

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