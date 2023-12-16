Стала известна причина смерти актёра Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри умер вследствие острого воздействия кетамина, приведшее к тому, что он утонул в джакузи, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Тело 54-летнего Мэттью Перри было обнаружено 28 октября 2023 года в его доме. Американский актер был широко известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья».

Так, CNN приводит сведения из отчета о вскрытии управления судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса, где сказано, что у Перри был обнаружен высокий уровень кетамина в крови, указывающий на то, что основными причинами его смерти являются чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания.

Отмечено, что Мэттью Перри находился в процессе лечения от депрессии и тревоги, которое подразумевало введение кетамина в кровоток.