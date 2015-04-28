Альпинисты на Эвересте успели снять на видео лавину, убившую 84 человека

Новости Непала. Альпинисты, выжившие во время схода лавины с горы Эверест, опубликовали видеозапись произошедшего. Один из участников экспедиции успел отметить, что земля содрогается: эта фраза отчетливо слышна на видео. Паника, крики, люди пытаются убежать от снежного кома.

Альпинист Йост Коиуш снимал на видео надвигающуюся стену и лишь в последний момент ему удалось укрыться в палатке, которую смяло напором снега. Видеозапись произошедшего здесь .

Мощное землетрясение, произошедшее в Непале 25 апреля, спровоцировало сход лавины на Эвересте. По последним данным, под толщей снега оказались погребены 84 альпиниста.



В Непале объявлен трехдневный траур по погибшим во время разрушительного землетрясения. По уточненным данным, число жертв возросло до 4 тысяч 353 человек. В пострадавших регионах ведется поиск раненых и погибших. Несколько отдаленных населенных пунктов по-прежнему недоступны для спасателей.

Землетрясение магнитудой около 8 произошло в Непале утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду. Позже последовало еще около 20 сейсмических толчков.