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Трёхлетний ребенок погиб в машине матери

17 июля 2009 07:58
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В Испании расследуют громкое уголовное дело о смерти 3-летнего мальчика. Инцидент произошел в небольшом городке на севере страны.Мать оставила ребенка в машине и ушла на работу. Автомобиль простоял на солнце несколько часов. Когда женщина вернулась, сын был уже мертв. Как выяснилось в ходе расследования, женщина, утром должна была отвезти сына в садик, однако забыла это сделать и отправилась сразу на работу. Мать малыша задержана по обвинению в непредумышленном убийстве.
# происшествия # Гибель детей

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