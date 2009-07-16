Вор отметил новоселье раньше хозяев

При новоселье было бы дальновидно первым делом оплатить установку неприступной входной двери.

В этом на собственном примере убедился 35-летний новосел из дома № 107 по улице Притыцкого в Минске. В квартиру он с отцом за считанные дни успел привезти холодильник и новую, еще разобранную мебель. А чтобы отметить начало переезда, припасли бутылку шампанского.

Однако, придя в квартиру вечером, хозяин отказался верить глазам своим: белая деревянная дверь, установленная застройщиком, была буквально выломана. На удивление не пропало ничего, кроме той самой бутылки шампанского.

— Вероятно, не найдя в нежилой пока квартире ни денег, ни ювелирных изделий, «домушник» забрал единственный негромоздкий предмет — бутылку газированного вина, — предполагает старший дознаватель Фрунзенского РУВД Минска Александр Глушаков. — Кстати, на днях в этом же доме была обворована и другая квартира, — передает его слова «СБ. Беларусь сегодня».