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Пьяный водитель перепутал подземный тоннель с тоннелем метро

16 июля 2009 12:55
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В немецком городе Бохуме автомобилисты путают туннели метрополитена с обычными туннелями или подземными стоянками и заезжают туда на своих машинах.

Один такой случай произошел рано утром 15 июля в туннеле между станциями Hans-Buckler-Strasse и Willy Brandt Platz. Подвыпивший водитель «Опеля» возвращался домой из кинотеатра и случайно заехал в туннель. Свою ошибку он осознал только после того, как проехал по путям 200 метров.

К счастью, в это время движение поездов уже было прекращено, поэтому мужчина не пострадал. Его автомобилю нанесен ущерб, небольшой ремонт придется сделать и в тоннеле.

По словам местных полицейских, это уже не первый подобный случай в Бохуме, причем некоторые «машинисты» находились в трезвом уме. В нескольких случаях автомобилисты путали пассажирский спуск в метрополитен с въездом на подземную парковку, сообщают информагентства.

# происшествия

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