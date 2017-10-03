Троллейбус и грузовик столкнулись на проспекте Дзержинского в Минске: есть пострадавшие

Новости Беларуси. 3 октября в Минске троллейбус столкнулся с грузовиком на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко, грузовик двигался от МКАД в сторону города, а троллейбус двигал по проспекту Дзержинского в направлении Каролинской улицы.

В результате столкновения пострадали два человека, в том числе и водитель троллейбуса. По предварительной информации, троллейбус выехал на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка.

Движение по проспекту Дзержинского в сторону Любимова затруднено.

По предварительной версии водитель троллейбуса проехал на запрещающий сигнал светофора: комментрий ГАИ.

В начале сентября недалеко от нынешнего места происшествия машина врезалась в столб, водитель погиб на месте – здесь подробнее.