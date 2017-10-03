Президент покритиковал проблему уплотнения Минска и вступился за людей и деревья: подробности громкого совещания

Новости Беларуси. Прекратить разбой с необоснованным уплотнением жилищной застройки и вырубкой деревьев в городах требует Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ А еще в населенных пунктах, на дорогах и полях навести идеальный порядок. Слово «порядок» 3 октября стало ключевым на встрече у главы государства, где обсуждали новую редакцию Жилищного кодекса. Страна башенных кранов и гнезд аистов – технологическая и природная картинки соответствуют одному посылу: спокойной семенной жизни под своим кровом. Такой имидж у Беларуси был, таким он должен и остаться. ЖКХ – самая сложная отрасль. Своевременна ли новая редакция Жилищного кодекса, отработал ли свой ресурс закон пятилетней давности? Президент дает четкие посылы. Главное – новый закон ради улучшения жилищных условий для людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема актуальная, поскольку затрагивает интересы практически всех жителей страны, и даже тех, кто имеет сегодня жилье. Потому что решение квартирного вопроса – один из основных индикаторов развития общества. И жилье это не просто стены и крыша над головой. Это место, где человек, придя с работы, может отдохнуть, побыть с семьей в уютной и комфортной обстановке. Самое главное – это воспитание наших детей. Задача государства, наша с вами задача: мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. И это направление – важнейшая составляющая социальной политики в Беларуси, она отанется, я думаю, навсегда. Основные вопросы, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни, такие как постановка на учет нуждающихся, получение жилья, выселение из него, внесение платы за коммунальные услуги, управление жилфондом регулирует Жилищный кодекс. В новом Жилищном кодексе замечания главы государства учтут. Как отметил министр ЖКХ, это будет своеобразная конституция для коммунальщиков. Но работа над документом продолжается. Проект ляжет на стол парламентариев на осенней сессии – теперь слова и голос за депутатами. Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Сегодняшняя редакция Жилищного кодекса как раз-таки вобрала в себя как итоговый документ все те изменения, которые были претворены в жизнь, опробированы были в жизни. И сегодня они получили свое закрепление в новой редакции Жилищного кодекса. У Александра Лукашенко сложилась практика обсуждать значимые законы не только с правительственным штабом и экспертами за закрытыми дверьми Дворца Независимости, но открыто, с привлечением общественности.

Родной дом и земля – святые слова для белорусов. Но некоторые отворачиваются от своих корней и родительских изб. За четыре года под ковши экскаваторов попали 48 тысяч заброшенных хат. Дмитрий Янков выкупает забытую спадчыну, и нежилую недвижимость превращает в агроусадебный рай. Дмитрий Янков, владелец агроусадеб:

Вот буквально на этой площадке был хороший, крепкий сруб. Оформить документы и приобрести его не удалось, он был передан в ведомство сельского исполнительного комитета. Теперь снесен. Купить бесхозный или ветхий дом очень сложно: бизнес-размаху мешают строгие формы бумажной волокиты. Переоформление занимает два-три года (это если повезет). И вместо возможной пользы такие строения в утиль. Дмитрий Янков:

Для того, чтобы сельсовет мог продать дом пожелавшему купить его, они обязаны сделать на него документы. Впрочем, в бюрократическому плену даже сами чиновники. Президент поручил разобраться и решить проблему в кратчайшие сроки.

Александр Лукашенко:

Количество пустующих домов растет. Нам необходимо создать условия для эффективного использования такого жилья. Нужен, прежде всего, хозяйский подход – это в том числе потенциал для агротуризма. Мало того, что я уже приглашал и призывал желающих, не только богатых людей, не забывать свою малую родину. И если у кого-то есть возможность привести в порядок свою деревеньку, построив там, может быть, свой дом – это надо сделать. Что касается ветхого, аварийного жилья, моя позиция однозначна: на земле должен быть порядок. Такие строения надо убирать, и земли нужно возвращать в оборот. Эту работу нужно ускорить на местах и подвести под это нормативно-правовой акт, чтобы губернаторы и местные власти не бегали за людьми, которые бросили свое жилище, но в то же время якобы имеют какую-то бумажку на владение этим жильем. Если ты владеешь этим жильем, занимайся им. Благодаря сносу сгнивших домов в сельхозоборот вернулось около 9 тысяч гектаров пахотных земель. На совещании Президент поднял вопросы урожая-2017. Даже самый северный регион намолотил в этом году миллион тонн зерна. Удивили плодородностью белорусские семена даже президента солнечной Грузии. Георгий Маргвелашвили на своей странице в Facebook написал:

Георгий Маргвелашвили:

Желаю вам плодовитой осени. С использованием белорусского семенного картофеля с учетом агросроков мы получили богатый урожай – шесть мешков с одного мешка (семян). Спасибо друзьям. Приятно удивить гостей Беларусь должна и через полтора года: наша страна принимает II Европейские игры. Мы достойно выдержали экзамены многих международных форумов, да и ухоженную Синеокую всегда ставят в пример. Но, чтобы не упасть в грязь лицом в 2019, впереди 2018 – год наведения порядка на земле. Александр Лукашенко:

Начиная от дорог, мостов, развязок (а это лицо страны), прилегающих к дорогам полей, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь, и заканчивая посевными площадями – все должно быть в идеальном состоянии. Вылизано, как в народе говорят. И еще. Мы договаривались о вовлечении в оборот собственности разного рода, незавершенного строительства и так далее. Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет. И это в Минске фактически. Неужели на собственность, помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься. Мы сегодня подталкиваем разного рода граждан и инвесторов к строительству. Вы знаете мои требования, они уже в законодательных актах, видимо, определены, если нет – Мицкевич ответит, доложит. Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, – это называется «жуть». Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Посыл Президента: наводить порядок не значит уничтожать все на корню. Особенно то, что создано не руками современников. Например, по пням этих лиственных можно изучать биографию столицы. Каждое кольцо – год жизни. Для этого дерева она закончилась пару недель назад. 12 срубленных деревьев, посаженных еще родителями теперешних жителей многэтажки. Целую аллею втайне от жильцов вырубили ради прокладки одного кабеля. На «горячую» линию СТВ зачастую с такими проблемами обращаются многие минчане. А эта локация знаковая: ворота Минска, рядом два вокзала.

Людмила Куликовская, жительница Минска:

Вы понимаете, это же «не зеленая» зона. Ну копай вот здесь, рой траншею, чтобы деревья остались. Почему надо было рыть там, где потом оказалось, что мешают деревья. После эмоциональных обращений граждан к Президенту – разбор полетов. И по проблемам бездумного уплотнения, и по вырубке реликтовых деревьев. Зачастую чиновники ссылаются то на нужды города, то еще что-то сочиняют. Так произошло и с деревьями у минского автозавода. Здесь сосны и дубы не только эстетическая, а, можно сказать, живая изгородь от СО2. Александр Лукашенко:

Средства массовой информации все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением? Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки, поживите там. Обязательно надо конфликт какой-то устроить. В Минске «достукались» до того: начали пилить вековые деревья вместо того, чтобы положить где-то под дорогой, как обычно, коммуникации. Не надумались больше! Поручил Службе безопасности: «Займитесь». Ответ: «Начальники минские. Может и быть Шорец там за ними стоит». Конечно же, а кто больше? Президент ездит не по этой улице, а по другой. «Эту улицу нельзя трогать. Служба безопасности запретила». Я на этом заводе бываю раз в два-три года. А то и в пять. Причем та улица? Вы что, меня специально перед населением подставить хотите? И потом, вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья эти посмотреть. Нет, все пилим. Мы мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая будет от этого польза… Надо прекратить этот разбой! Эту речь Президента уже услышали жители домов в районе автозавода – и празднуют победу.