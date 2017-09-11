Подробности ДТП на пр. Дзержинского: погибший водитель был пьян и наехал на сотрудника милиции

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности смертельной аварии на проспекте Дзержинского, которая произошла утром 9 сентября.

По информации официального представителя Следственного комитета Республики Беларусь Юлии Гончаровой, 27-летний уроженец Витебской области, который проживал в Минске, не справился с управлением и врезался в столб.

Из-за столкновения автомобиль загорелся – здесь подробнее.

Сотрудники МЧС потушили пожар. Водитель погиб на месте. Милиционеры и водители пытались потушить огонь, но спасти мужчину не удалось. По факту его смерти проводится проверка.