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Подробности ДТП на пр. Дзержинского: погибший водитель был пьян и наехал на сотрудника милиции

11 сентября 2017 13:22
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности смертельной аварии на проспекте Дзержинского, которая произошла утром 9 сентября.

По информации официального представителя Следственного комитета Республики Беларусь Юлии Гончаровой, 27-летний уроженец Витебской области, который проживал в Минске, не справился с управлением и врезался в столб.

Из-за столкновения автомобиль загорелся – здесь подробнее.

Сотрудники МЧС потушили пожар. Водитель погиб на месте. Милиционеры и водители пытались потушить огонь, но спасти мужчину не удалось. По факту его смерти проводится проверка.

Подробности ДТП на пр. Дзержинского: погибший водитель был пьян и наехал на сотрудника милиции-1

До аварии автомобиль несколько раз проехал на красный сигнал светофора, не остановился по требованию сотрудников милиции. Один из правоохранителей подошел к автомобилю, который остановился на перекрестке, пропуская автобус, но водитель не реагировал на просьбу – резко ускорился и наехал на сотрудника милиции одним из колес транспортного средства.

Подробности ДТП на пр. Дзержинского: погибший водитель был пьян и наехал на сотрудника милиции-4

Незадолго до аварии на номер 102 поступило обращение от жителя Минска, который сообщил, что водитель пьян. Это подтвердила экспертиза: в крови погибшего обнаружен алкоголь – 2,3 промилле.

Продолжается проверка и проводится ряд экспертиз.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Юлия Гончарова

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