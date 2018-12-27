Новости Беларуси. За получение взятки в крупном размере задержаны должностные лица «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемые – заместитель генерального директора по строительству и начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства.

Заместитель гендиректора задержан в Минске с поличным при получении 10 тысяч долларов за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Взятку передавал руководитель одной из коммерческих структур. Он также задержан.

В отношении подозреваемых Следственным комитетом Беларуси возбуждены уголовные дела.