В Могилёве мужчина просил у работников кафе в долг, оставлял в залог часы и исчезал

Новости Беларуси. В Могилеве устанавливаются обстоятельства мошенничества.
По информации Следственного комитета, вечером 16 и 17 февраля неизвестный мужчина заходил в кафе областного центра и просил работников заведений дать в долг денег. Ими он хотел срочно оплатить штраф за совершенное ДТП.
Деньги мужчина обещал вернуть в этот же день, а в залог он оставлял якобы дорогостоящие часы – каждый раз одинаковую модель.
В результате неизвестный завладел деньгами трех потерпевших. Общая сумма составила 450 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Проводятся оперативно-разыскные и следственные действия. Устанавливается личность и местонахождения мужчины.
Информацией об изображенном на снимке человеке можно сообщить по телефону (8 029) 399-21-92. Анонимность гарантируется.
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