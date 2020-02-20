В Могилёве мужчина просил у работников кафе в долг, оставлял в залог часы и исчезал

Новости Беларуси. В Могилеве устанавливаются обстоятельства мошенничества.

По информации Следственного комитета, вечером 16 и 17 февраля неизвестный мужчина заходил в кафе областного центра и просил работников заведений дать в долг денег. Ими он хотел срочно оплатить штраф за совершенное ДТП.

Деньги мужчина обещал вернуть в этот же день, а в залог он оставлял якобы дорогостоящие часы – каждый раз одинаковую модель.