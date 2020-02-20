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В Могилёве мужчина просил у работников кафе в долг, оставлял в залог часы и исчезал

20 февраля 2020 12:17
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Новости Беларуси. В Могилеве устанавливаются обстоятельства мошенничества.  

По информации Следственного комитета, вечером 16 и 17 февраля неизвестный мужчина заходил в кафе областного центра и просил работников заведений дать в долг денег. Ими он хотел срочно оплатить штраф за совершенное ДТП.  

Деньги мужчина обещал вернуть в этот же день, а в залог он оставлял якобы дорогостоящие часы – каждый раз одинаковую модель.  

В Могилёве мужчина просил у работников кафе в долг, оставлял в залог часы и исчезал -1

Фото: СК

В результате неизвестный завладел деньгами трех потерпевших. Общая сумма составила 450 рублей.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  

Проводятся оперативно-разыскные и следственные действия. Устанавливается личность и местонахождения мужчины.  

В Могилёве мужчина просил у работников кафе в долг, оставлял в залог часы и исчезал -4

Фото: СК

Информацией об изображенном на снимке человеке можно сообщить по телефону (8 029) 399-21-92. Анонимность гарантируется.  

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# Мошенничество # происшествия

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